Eccellenza. Nissa vittoriosa in rimonta contro il Mazara nella “prima” sul nuovo manto erboso del “Tomaselli”

Nissa vittoriosa in rimonta contro il Mazara e i 600 del “Tomaselli” fanno festa per la squadra di Alessio Sferrazza che torna al successo e al tempo stesso ottiene la vittoria alla prima gara giocata sul nuovo manto in erba sintetica dello stadio comunale “Tomaselli”.

Clima di festa sugli spalti, con la presenza del presidente del comitato regionale Figc Sandro Morgana, del sindaco Roberto Gambino, dell’assessore allo sport Fabio Caracausi, dell’ex presidente della Nissa Luca Mannino, ma anche del responsabile regionale del calcio femminile della Figc Natale Ferrante. I tifosi hanno accolto la squadra della Nissa con uno striscione con su scritto Welcome Home.

Un clima festivo che è sembrato “rovinato” dal gol (bellissimo) di Castro. Ma oggi la Nissa non voleva recitare la parte della vittima predestinata nonostante avesse contro la quinta forza del campionato. E allora reazione veemente e gol del pareggio del nisseno doc Ernesto Sammartino.

Nel finale di primo tempo, dopo che il Mazara s’era reso più pericoloso della Nissa in almeno tre occasioni, sono stati i padroni di casa a mettere la freccia. La rete l’ha realizzata il neo arrivato La Vardera che è sembrato essersi ben integrato negli schemi della squadra di Sferrazza.

Nel secondo tempo, con il Mazara proiettato in avanti alla ricerca del pari, la Nissa ne ha approfittato per ripartire e sfiorare la rete del 3-1. Gol che è arrivato a 7 minuti dalla fine al culmine dell’ennesima palla gol sprecata sotto porta. Ci ha pensato Messina a segnare la rete della tranquillità per una Nissa che ha meritato la vittoria al cospetto di un Mazara buono e reattivo nel primo tempo, meno nel secondo.

Per la Nissa tre punti pesanti che la portano a quota 18 in classifica. E domenica prossima la squadra del presidente Iacona conclude il girone di andata sfidando fuori casa l’Unitas Sciacca.