Eccellenza. Ex tecnico della Nissa Angelo Bognanni è il nuovo allenatore dell’Acicatena

Angelo Bognanni, già tecnico della Nissa, è il nuovo allenatore dell’Acicatena, squadra che attualmente milita nel girone B del campionato di Eccellenza. Per il tecnico che, nelle ultime tre stagioni aveva allenato la Nissa, un ritorno all’attività in panchina.

La società catenota ne ha dato comunicazione tramite nota ufficiale. “Bognanni – si legge nella nota – nonostante la giovane età, vanta esperienze di tutto rispetto: ha guidato la GC Biaschesi, serie C Svizzera, con cui ha vinto il trofeo Blatter 2012. Nella stagione 2013/14 ha allenato l’Atletico Gela disputando un ottimo campionato, nelle stagioni seguenti ha raggiunto due ottime salvezze in Promozione con l’Atletico Caltanissetta e con il Serradifalco. Inoltre nella stagione 2016/2017 è stato responsabile tecnico dell’Udinese in Sicilia.

Nella stagione 2017/2018, alla guida del Geraci neopromosso in Eccellenza, ha disputato un campionato di alto livello raggiungendo dodici risultati utili di fila e ottenendo l’imbattibilità della propria porta per 1086 minuti stabilendo uno dei record regionali della categoria.

Poi è stato per tre stagioni alla Nissa, disputando sempre buonissime stagioni: al primo anno, in Promozione da subentrato a dicembre, assume l’incarico con la squadra in zona playout e la porta in zona Playoff prima del blocco per Covid. L’anno seguente, in Eccellenza, arriva a disputare la semifinale playoff e al terzo anno è stato per oltre metà stagione nei primi tre posti della classifica schierando una formazione molto giovane con svariati under; benvenuto e buon lavoro”.