Caltanissetta, “nonnini” della Madre Teresa accolgono le letterine dei “nipotini sancataldesi”

Martedì 20 dicembre, la casa di riposo Residence per anziani “Madre Teresa” ha accolto le letterine donate da alcuni bambini del catechismo seguiti da Maria Luisa Buscemi. L’iniziativa ormai giunta alla terza edizione prende il nome di “Nipotini Sancataldesi”, un piacevole momento di gioia sia per gli ospiti della casa di riposo che per i bambini che hanno augurato un Buon Natale ai loro “nonnini”.

Ad accoglierli è stato il responsabile Dott. Biagio Marco Guarneri, insieme al suo staff e con la collaborazione dell’associazione “Un Gesto per un Sorriso” di Michele Falzone e Floriana Lauricella in compagnia di Rosanna Palmeri.

L’evento è stato allietato dal gruppo dei ragazzi musicisti che hanno suonato qualche brano natalizio.

Non è mancata la tradizionale tombola natalizia tra gli ospiti e i portatori dei doni simbolicamente rappresentati dai due bambini Federico e Gabriele.

Il responsabile dott. Biagio Marco Guarneri, ha espresso la sua gioia riflessa dai visi e dagli occhi dei suoi ospiti, i cosiddetti nonnini sancataldesi. Mille di questi eventi per questi scopi benefici. – afferma Guarneri. Operare a San Cataldo sembrava un’impresa ardua ma sin dal primo giorno siamo stati avvolti da un forte calore umano di tutte le persone che credono in noi, questa è stata la sfida ed il successo più grande che potevamo raggiungere. Stiamo già pianificando una miriade di eventi per tutto il 2023 affinché i nostri ospiti smettano di sentirsi anziani e tornino ad essere bambini dentro. La nostra vera missione è quella di renderli felici giorno dopo giorno facendogli apprezzare la vita godendosi il momento presente tra coccole, emozioni ed un grande spirito di solidarietà. La nostra casa di riposo non è racchiusa tra quattro mura, noi siamo lieti di aprire le porte a qualsiasi evento che possa coinvolgere e far sentire importanti i nostri ospiti. – Conclude il dott. Guarneri