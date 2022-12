Caltanissetta, “mi fido di te”: un albero speciale dai bambini di Educazione Stradale for Children

“Mi fido di te” è l’evento coordinato da Melania D’Anca e realizzato nello studio G. D. A. Service di Caltanissetta.

Sono stati coinvolti i bambini del progetto Educazione Stradale for Children per realizzare un albero speciale.

Per i bambini è stata una grande occasione dove hanno potuto trovare confronto e condivisione, è stato un momento durante il quale hanno lavorato, colorato e ritagliato i cartelli stradali che sarebbero serviti poi ad addobbare l’albero.

Questa attività è stata importante per loro perché hanno avuto modo di fissare bene in mente i colori che distinguono i vari cartelli e il loro significato.

“Grazie a questo incontro e alla loro voglia di partecipare – hanno commentato i promotori – abbiamo vissuto insieme la magia del Natale quando i bambini spontaneamente hanno iniziato ad intonare delle canzoncine natalizie in un coro dolce e gentile.

Abbiamo condiviso un pensiero che tengono per loro, ma che noi adulti conosciamo benissimo: ed è la fiducia che ripongono in noi come utenti della strada.

Abbiamo scritto la parola MI FIDO DI TE ed è stata colorata con i colori più scintillanti per ricordarci prudenza e buon senso alla guida, perché rispettare le regole stradali basta davvero poco e lo sanno anche i bambini”.

Il progetto “Educazione Stradale for Children” si prefigge come scopo principale quello di essere parte di un contesto sociale utile a sostegno delle famiglie, delle scuole e delle comunità per diffondere l’importanza della educazione stradale sin da piccoli in modo che i bambini possano crescere circondati da una società positiva che coltiva in loro concetti buoni come il rispetto di se stessi e per il prossimo.

L’organizzazione ringrazia i bambini Martina Majorana, Beatrice e Annalisa Miraglia, Francesca e Giulia Stampa, Marco Debole, Aurora Messina e i loro genitori.