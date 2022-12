Caltanissetta, attivata la Stroke Unit. Plauso dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle province di Caltanissetta e Agrigento, desidera ringraziare e valorizzare la professionalità e il senso di responsabilità e appartenenza messo in atto dai professionisti sanitari Tecnici di radiologia a seguito dell’attivazione della Stroke Unit.

“L’ASP 2 di Caltanissetta – hanno scritto in una nota -arricchisce la sua offerta sanitaria garantendo ai nostri territori e non solo, il trattamento tempestivo di pazienti colpiti da ICTUS grazie al trattamento endovascolare per via percutanea tramite procedura neuroradiologica.

Tali interventi sono resi possibili solo dalla stretta cooperazione dell’equipe multidisciplinare che vede la partecipazione, oltre che del radiologo, del neuroradiologo interventista, del neurologo, dell’anestesista rianimatore, dell’infermiere, anche dell’indispensabile presenza del tecnico di radiologia impegnato sia nella fase diagnostica con l’effettuazione della Tomografia Computerizzata (TAC) e della Risonanza Magnetica (RM), sia nella successiva fase operativa in sala angiografica per l’asportazione dell’eventuale trombo endovasale.

Senza alcuna esitazione, i nostri TSRM (Dr. Settimo Arcarisi, Dr. Roberto Limentato, Dr. Giuseppe Fiorino, Dr. Albero Maira, Dr. Carmelo Scrudato) si sono attivati e resi a disponibili rinunciando agli attesi giorni di riposo a ridosso delle festività natalizie. Crediamo sia indispensabile valorizzare il merito dei professionisti sanitari che con meno visibilità di altri, operano con scienza e coscienza all’interno dei percorsi sanitari, partecipando attivamente alla costruzione del bene più grande della nostra esistenza: la salute.

Nessun Tecnico di Radiologia è invisibile, come le radiazioni e le onde elettromagnetiche che impiegano quotidianamente, tutti loro meritano la gratitudine che i cittadini esprimono quotidianamente, ciò che fanno non è solo professione ma anche vocazione e missione”.