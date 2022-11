Ue, Gentiloni “Crescita e investimenti vanno incoraggiati”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La proposta di revisione del Patto di stabilità che abbiamo adottato oggi ha un obiettivo fondamentale: quello di riportare la stabilità e la crescita sullo stesso piano, di dargli pari dignità”. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in un punto stampa sulla riforma del Patto di Stabilità e Crescita.

“Il che vuol dire che la crescita va incoraggiata, creando un meccanismo per dare spazi agli investimenti sui beni comuni europei, e al tempo stesso la riduzione del debito va messa su un percorso più realistico, più graduale, più adatto alle differenze tra i vari Paesi – ha aggiunto -. Dando ai singoli governi la parola per dei piani che portano in questa direzione – investimenti sui beni comuni e riduzione del debito molto più realistica e graduale rispetto alle regole attuali – avremo, credo, uno schema che poi sarà impegno di tutti far rispettare”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).