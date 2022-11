Sommatino: Rotary club per il sociale: consegnati tablet all’istituto Nino Di Maria

All’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” di Sommatino e Delia, il Rotary Club Valle del Salso, rappresentato dal presidente dott. Riccardo Meloni, insieme al past president dott. Vito Cocita, al segretario dott. Gaetano La Rosa e al socio dott. Luigi Messina, hanno consegnato alla Dirigente Scolastica prof.ssa Giovanna Ambrosiano, due tablet da destinare agli studenti per la didattica digitale.

L’iniziativa, si inquadra nell’ambito di una convenzione umanitaria tra il Rotary International e l’Agenzia Governativa Americana USAID nell’ambito della lotta alla pandemia contro il Covid 19, a cui il Distretto 2110 del Rotary International Sicilia-Malta ha aderito.

Il progetto si concretizza nel sostegno agli studenti con difficolta economiche e logistiche che non possono dotarsi di strumenti tecnologici e di un valido ausilio per lo studio e la didattica in presenza e a distanza. L’iniziativa, durante il periodo Covid-19, ha permesso a centinaia di studenti siciliani e maltesi di ricevere, grazie al Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International, un tablet e la connessione Internet per facilitare l’apprendimento a distanza.