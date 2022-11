Solidarietà made in Sicily: la Coop nissena Etnos a Tu si que vales porta la sua “arancina speciale” 

Partecipazione entusiasmante della nissena cooperativa Etnos allo show di Mediaset “Tu si que vales”.

Sul palco, davanti ai giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammuccari, sono arrivati il presidente della cooperativa Fabio Ruvolo con Alfonso Grillo e i ragazzi disabili che lavorano nelle cucine e nel locale nisseno N’Arancina Speciale.





Portano un progetto, quella di rendere “normale” la specialità di questi ragazzi.

Giudici entusiasti e conduttori sorpresi grazie all’umanità e alla sensibilità emersa attraverso le parole dei ragazzi di N’Arancina Speciale, visibilmente emozionati sul palco.

“Essere qui – ha detto Fabio Ruvolo -è per noi un momento importante. Abbiamo l’opportunità di far conoscere la nostra Caltanissetta con il suo lato inclusivo e speciale”.

Mostrare al mondo una Sicilia diversa, portare a Roma le sue specialità gastronomiche preparate da persone che la società considera soggetti fragili è un passo decisivo per una comunità che può diventare consapevole e responsabile.

Nata da un’esperienza di Raggi d’Isole, centro edu-aggregativo per persone disabili, N’arancina Speciale coinvolge persone con disabilità ed persone di etnie diverse, in un percorso di inclusione lavorativa che può far la differenza in un mondo alla deriva.

È possibile scoprire il progetto sul sito: https://narancinaspeciale.it/