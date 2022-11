Sicilia, uscito per fare trekking: 23enne trovato morto nel Ragusano

Era uscito di casa per una passeggiata sportiva, come era solito fare ma non era rientrato a pranzo.

Oggi e’ stato ritrovato il corpo di un ragazzo di 23 anni, in una piccola scarpata in contrada Canicarao, a Comiso, nel Ragusano, dove potrebbe essere scivolato.

I famigliari del giovane, nel pomeriggio di ieri ne avevano denunciato la scomparsa. Le ricerche – che hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco, unita’ cinofile e guardie forestali e che si sono concentrate nella zona di solito raggiunta dal giovane hanno portato oggi al ritrovamento del corpo senza vita. Il 23enne potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso.