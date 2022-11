Serradifalco. Giunta concede contributo mensa scolastica per rimborso 50% buoni pasto a famiglie bisognose

SERRADIFALCO. Venire incontro quanto più possibile alle famiglie bisognose attraverso la concessione di un contributo finalizzato al sostegno della spesa per il servizio della mensa scolastica a favore degli alunni di scuola d‘infanzia ed elementare dell’Istituto comprensivo “Puglisi” di Serradifalco per i mesi di novembre e dicembre.

È quanto ha inteso fare anche quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio nel momento in cui è ripreso il servizio mensa interrotto da due anni causa Covid. È previsto l’accesso al contributo per il rimborso del 50% dell’acquisto dei buoni pasto utilizzati per la partecipazione al servizio mensa scolastica. L’istanza dovrà essere presentata entro il termine del 30 novembre esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Per accedere al contributo sarà necessario possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.632,94 euro. Per le famiglie che hanno più di un figlio che usufruisce del servizio di refezione scolastica, sarà rimborsata la quota del 30% senza limiti ISEE.

Le famiglie che intendono usufruire del beneficio dovranno formulare apposita istanza corredata da copia dell’attestazione ISEE in corso di validità nell’anno 2022, copia della carta d’identità del richiedente e codice IBAN intestato al richiedente. Successivamente e comunque entro il 31 gennaio 2023, sarà necessario presentare, ai fini del rimborso della spesa sostenuta, all’Ufficio Servizi alla Persona, la fattura relativa all’acquisto dei buoni pasto riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2022.