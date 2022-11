Santa Caterina. Entro il 25 novembre vanno presentate istanze per accedere ai fondi di Democrazia partecipata

SANTA CATERINA. Vanni presentate entro le ore 12 del 25 novembre le domande per la Democrazia Partecipata. L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Giuseppe Ippolito, ha reso noto di aver avviato la procedura per la presentazione delle proposte per il Bilancio Partecipativo 2022.

Per quest’anno l’amministrazione Ippolito intende destinare al Bilancio Partecipativo la somma di 10.000 euro. Potranno partecipare al bando pubblico tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ma anche le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati e, in generale, tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale.

Le proposte progettuali potranno riguardare i settori di ambiente ed ecologia, attività sociali, culturali e sportive, sviluppo economico e turistico e infine informazione e partecipazione democratica. Una volta inviate al Comune saranno valutate da appositi tavoli tecnici di cui faranno parte, oltre al sindaco, al presidente del consiglio e ai capigruppo consiliari di maggioranza e minoranza, anche i responsabili d’area del Comune.

Tra i criteri di valutazione ci sarà la fattibilità, la stima dei costi, la stima dei tempi di realizzazione, la compatibilità, l’interesse generale e il grado di innovazione. Le istanze dovranno essere consegnate a mano presso il protocollo del Comune, oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, così come tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it.