San Cataldo, Conadi: sabato una marcia per la pace e per i diritti dei bambini e degli adolescenti

La Presidentessa del Conadi Provincia di Caltanissetta Maria Concetta Naro e il Consigliere nazionale Salvatore Pirrello, in occasione del XXXIII anniversario della Convenzione internazionale dei diritti dei bambini, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e all’istruzione di San Cataldo, curato dall’assessora Marianna Guttilla, ha organizzato, per il prossimo 21 novembre, una marcia per la Pace e per i diritti alla quale parteciperanno le scuole e le associazioni della città.

Il raduno è previsto per le ore 9.30 in Piazza Papa Giovanni e il corteo si snoderà lungo il corso Sicilia per concludersi in piazza degli eroi dove le scolaresche si esibiranno con canti, poesie e balletti.

Sabato 19 novembre, a partire dalle 16.30, nel salone della Chiesa Madre di San Cataldo, avrà luogo un incontro tra i volontari del CONADI e i bambini della parrocchia.

Saranno proiettati dei video e si parlerà della Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti con un approccio basato sulla promozione e sulla sensibilizzazione, strumenti fondamentali per la realizzazione di quello che costituisce l’obiettivo primario del CONADI: un futuro dove non ci siano più discriminazioni e disuguaglianze, purtroppo tuttora esistenti.