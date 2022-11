Nell’agrigentino, scoperta sala giochi abusiva: multe per 400mila euro

La Direzione Centrale Giochi di Adm e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Palermo e di Agrigento e la Questura di Agrigento hanno scoperto, all’interno di un bar, a Licata, un pannello in cartongesso dietro al quale si nascondeva una stanza adibita a sala giochi abusiva.

Nel corso delle operazioni di controllo sono state notate, in fondo al locale, una parete di recente realizzazione, non ancora completata, e una porta di accesso dotata di serratura, ben camuffata da uno specchio, che tramite un corridoio conduceva a una stanza adibita al gioco illegale.

All’interno, oltre a un cliente, sono state trovate otto apparecchiature elettroniche prive di autorizzazione e di codici identificativi, fabbricate originariamente per il gioco senza vincita in denaro, ma in realtà adattate per i giochi da casinò. Sequestrati i videogiochi e 1.350 euro contenuti negli apparecchi e notificate sanzioni per 400mila euro.