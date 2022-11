Martin in pole a Valencia, Quartararo 4°, Bagnaia 8°

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jorge Martìn (Ducati) con il tempo di 1’29″621 ha conquistato la pole della MotoGP del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2022. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Marc Marquez (Honda) di due decimi. Terzo l’australiano Jack Miller (Ducati, +0″213), ma i riflettori erano puntati sui due protagonisti della lotta al titolo con Fabio Quartararo che ha chiuso con il quarto tempo (+0″279). Il pilota della Yamaha può ancora vincere il Mondiale, ma è tutto nelle mani di Francesco Bagnania che partirà ottavo in griglia, dunque quattro posizioni dietro al francese. Quinto tempo per Alex Rins (Suzuki, +0″319), sesto Maverick Vinales (Aprilia, +0″334), settimo Brad Binder (Ktm, +0″418), quindi come detto il leader della classifica piloti, Pecco Bagnaia (Ducati, +0″428), poi chiudono la top ten il francese Joahn Zarco (Ducati, +0″418) e Aleix Espargaro (Aprilia +0″503).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS)