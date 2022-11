Italia, fa ubriacare e abusa di una compagna di classe: indagato 16enne

A Firenze una 15enne ha denunciato di essere stata violentata da un suo compagno di classe, di 16 anni, durante una festa a casa di un amico.

Il giovane, dopo averla fatta ubriacare, l’avrebbe trascinata in camera da letto, spogliata e stuprata. E’ indagato per violenza sessuale, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica e minacce. Il ragazzo avrebbe anche tentato di convincerla a non presentare denuncia alle forze dell’ordine, offrendole in cambio dei soldi. Il proprietario dell’appartamento, un 18enne, è indagato per favoreggiamento.

La vicenda, come riporta Il Corriere Fiorentino, risale ai primi di giugno e dopo la denuncia della vittima sono scattate le indagini della procura minorile che, nei giorni scorsi, hanno portato a una perquisizione nell’abitazione dello studente: sono stati sequestrati un cellulare e un computer, oltre ai vestiti e alle scarpe che indossava la sera della violenza.

La ragazza e un’amica avevano accolto l’invito di due compagni di scuola: uno, il 18enne, proprietario dell’appartamento, l’altro, il 16enne. Durante la serata, i quattro avrebbero bevuto alcolici. Il 16enne avrebbe iniziato a molestare la coetanea e poi ne avrebbe abusato; la vittima ha tentato di reagire ma è stata sopraffatta dal ragazzo, che le avrebbe tappato la bocca per impedirle di urlare e chiedere aiuto.

Nell’altra stanza c’era l’amica che non si è accorta di quello che stava accadendo. Solo dopo aver lasciato l’appartamento, la giovane le ha raccontato cosa era successo. Dopo qualche giorno si è confidata anche con i genitori e insieme a loro è andata a fare denuncia.

L’inchiesta dei carabinieri è andata avanti in questi mesi in silenzio. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze per ricostruire tutto il quadro ed è scattata la perquisizione nei confronti del ragazzo, che risulta formalmente indagato. Attualmente la 15enne è in cura psichiatrica e, se sarà in condizioni di farlo, dovrà ripetere quanto accaduto quella sera davanti al giudice nel corso di un incidente probatorio. Dal canto suo, il ragazzo si è difeso sostenendo che si è trattato di un rapporto consenziente.