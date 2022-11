Italia, condannato ai domiciliari ma l’81enne era al night club con 34 giovani donne

Due night club chiusi, sanzioni amministrative per oltre 18mila euro e un cliente denunciato perché beccato in un locale notturno nonostante avesse il divieto di allontanarsi di casa. È il bilancio dei servizi che hanno visto impegnata la questura di Chieti. Identificate anche 74 persone: 34 entraîneuse straniere, tutte giovanissime provenienti in gran parte dall’Europa dell’Est e clienti tutti di età tra i 60 e 70 anni. Oltre all’81enne che è invece stato denunciato poiché doveva invece essere ai domiciliari: nei suoi confronti è scattata una segnalazione alla procura della Repubblica per il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.

Gli agenti della squadra mobile teatina hanno contestato ai titolari delle attività sanzioni amministrative per un totale di 18.300 euro per aver impiegato personale senza rispettare le normative in materia di lavoro.