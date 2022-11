Caltanissetta. Volontari del gruppo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato protagonisti nelle esercitazioni a Villafranca Tirrena

Si conclude oggi a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, la tre giorni di esercitazioni “Exe Sisma dello stretto 2022”, che ha visto in campo tutto l’imponente sistema di protezione civile nazionale e 2500 volontari soltanto in Sicilia.

Alle esercitazioni erano presenti anche i volontari del gruppo di protezione civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione “Calogero Zucchetto” di Caltanissetta.

Tutti i volontari nisseni hanno contribuito, sinergicamente, per il raggiungimento degli obiettivi, primo fra tutti testare la capacità di risposta della protezione civile regionale.

L’ANPS di Caltanissetta, ai quali Giuseppe La Spisa ha donato i due splendidi volontari a quattro zampe, e il suo nucleo cinofili, con i suoi volontari è al momento il primo e unico del sud Italia e, anche in questa occasione, nello scenario riservatogli, ha dimostrato grande professionalità.