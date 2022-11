Caltanissetta sul podio al premio Urban Award 2022 di Anci: a conquistare è il suo percorso ciclabile

Caltanissetta è salita sul podio delle città più virtuose d’Italia con la sua idea di mobilità sostenibile.

È Bergamo la città italiana più attenta alle due ruote a pedale di quest’anno: il Comune lombardo ha vinto l’Edizione 2022 dell’Urban Award, il contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato da Anci con ANCMA

(l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che premia ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale.

A convincere la giuria di esperti del settore e giornalisti è stato il progetto ‘Bergamoinbicicletta’ che comprende, tra le altre cose, una velostazione, la riapertura della storica Ciclofficina, quasi 3mila posti bicicletta, un nuovo servizio di bike sharing con 390 biciclette e Bike box per parcheggiare in sicurezza.

Al secondo posto la città di Cuneo, per la capacità di comunicare le attività intraprese e di sensibilizzazione sull’importanza della mobilità dolce attraverso il Cuneo Bike Festival.

Medaglia di bronzo per Caltanissetta che si conferma la terza piazza per la promozione e realizzazione di un percorso ciclabile che conduce i ciclisti in sicurezza verso Enna.

“Che gioia vedere Caltanissetta Caput Mundi – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gambino presente alla premiazione – “La nostra città si è classificata al terzo posto agli Urban Award, Premio per la mobilità sostenibile. Sono molto felice di questo riconoscimento: in cantiere ci sono molti progetti per rendere la nostra città sempre più green e sostenibile. Andiamo avanti… tutti in bici”.

Con la vittoria dell’Urban Award Bergamo riceve in premio una dotazione gratuita di tre cargo bike elettriche motorizzate Bosch offerta da Bergamont, associata a Confindustria Ancma.

Per il direttore settore ciclo di Confindustria Ancma, Piero Nigrelli, “l’industria del ciclo vuole fare la propria parte in modo concreto, contribuendo alla promozione dell’utilizzo della bici e valorizzando le buone pratiche delle amministrazioni locali, affinché siano di ispirazione anche per altri Comuni in Italia”