Caltanissetta: successo di pubblico attorno al ring dell’H24TOP

Dopo mesi di inerruzione sono tornati gli sport da ring a Caltanissetta.

Il Palacannizzaro pieno di pubblico ha destato grande emozione.

Tutto questo, per gli organizzatori, è stato possibile solo grazie alla semplice ma potente formula data dall’unione di persone spinte da un unico obiettivo “vivere di passione”.

La passione per lo sport , lo stile di vita sano per l’integrazione e la nutrizione e il progetto H24TOP di Herbalife Nutrition, hanno dato vita e nome all’evento.

“Affiancato dalla socia ed allieva Elisa Iannello – ha spiegato il maestro – siamo riusciti a creare qualcosa di speciale e per questo ringrazio ancora il Comune che ci ha sostenuto e in particolare il sindaco Roberto Gambino, l’Assessore Fabio Caracausi, il consigliere Gianluca Bruzzaniti, la Federazione Figth 1 e tutti i Team partecipanti”.

Per il maestro un plauso va dato a tutta la squadra che, a vario titolo, ha collaborato alla riuscita della manifestazione dello scorso 30 ottobre. In particolare Salvatore Abate e Maurizio Diliberto ma anche agli atleti che sono saliti sul ring.

Andrea Grillo che vince e convince al suo esordio senza protezioni nella massima serie infiammando il pubblico con scambi durissimi che non danno scampo al suo avversario Martina Campo.

Un incontro veramente intenso anche perchè combattere in casa è sempre una grande emozione e tre riprese non bastano a convincere i giudici che danno la vittoria alla sua avversaria.

Elisa Iannello al suo 6 incontro in carriera con esperienza già anche in terra estera incontra una durissima avversaria che la mette sotto pressione,ma che riesce a gestire con grande cuore e coraggio ma non basta tutto ciò per decretare la sua vittoria.

La giornata realizzata dimostra come non importa chi entra in gioco perchè a vincere sono sempre i valori sani dello sport.