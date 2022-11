Caltanissetta. SimplyBiz – Ethic & Integration riparte dagli stranieri in Sicilia con il corso gratuito di lingua italiana

CALTANISSETTA. Al via la seconda edizione del corso gratuito di lingua italiana per stranieri. Le lezioni cominceranno nel mese di novembre a Caltanissetta. Il SimplyBiz Point Sicilia ha deciso di ri-lanciare un progetto solidale per andare incontro alle esigenze della città di Caltanissetta, sempre più interessata dal fenomeno della migrazione.

“Date le numerose richieste pervenute, in seguito allo stop causato dal lockdown della scorsa edizione, abbiamo deciso di ripartire con un nuovo corso in preparazione all’esame PLIDA livello A2 – spiega Mariangela Galante, responsabile marketing di SimplyBiz, organizzatrice e docente del corso -. Ripartiamo sempre nell’ambito di operatività di SimplyBiz – Ethic & Integration, costola che si dedicherà a iniziative nel campo della solidarietà e dell’aiuto a soggetti e categorie in difficoltà. Lo facciamo perché questo implica una maggiore consapevolezza della nostra responsabilità sociale e un’attenzione al contesto in cui si fa business, al di là delle considerazioni e delle dinamiche legate al profitto”.

Il primo progetto che SimplyBiz – Ethic & Integration ha messo in campo è stato in favore dei migranti nell’ottobre 2019: un corso di lingua italiana completamente gratuito, finalizzato ad aumentare le loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

“Ribadisco il concetto che nel nostro territorio c’è bisogno di facilitare l’integrazione di alcuni ragazzi stranieri che, al momento, abitano nella città o nella provincia, e che hanno un’estrema difficoltà nell’interazione con gli abitanti – aggiunge Francesco Riggi, responsabile IT di SimplyBiz, anche lui organizzatore e docente del corso -. Alla fine del 2019 abbiamo messo in campo la nostra iniziativa rivolta a ragazzi stranieri, con regolare permesso di soggiorno, che avevano voglia di imparare l’italiano e che volevano integrarsi nella comunità e nel mondo del lavoro. E oggi bissiamo perché la domanda è elevata e perché l’integrazione sana serve a tutti ”.

Interviene anche Roberto Tirrito, grafico di SimplyBiz e docente del corso: “Sono felicissimo di poter aiutare anche per mezzo della mia esperienza di scrittore, adoro la lingua italiana in tutte le sue forme e sono certo che faremo un gran bel lavoro insieme”. “Visto l’elevato numero di domande previsto, selezioneremo attraverso un test psico-attitudinale le persone più motivate e con le più elevate possibilità di integrazione lavorativa.

In questo modo potremo offrire un servizio di qualità a tutti i partecipanti, che al termine del corso otterranno una certificazione linguistica dopo aver superato un test finale. Alla fine del corso i più meritevoli avranno la possibilità di effettuare uno stage presso la nostra azienda”, conclude Flavio Meloni, CEO di SimplyBiz. Per chiunque volesse partecipare: +393202514533 (solo via whatsapp)