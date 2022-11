Caltanissetta, Natale in Rosa: grande attesa per la quarta edizione della kermesse

Torna a grande richiesta “Natale in Rosa”, la kermesse artistica, musicale e culturale organizzata all’interno delle chiese nissene.

Promotori e organizzatori sono, anche per quest’anno, un gruppo di privati di cittadini con il desiderio di portare arte e bellezza in città.

Un appuntamento che può essere fruito sia in presenza, godendo di una meravigliosa atmosfera realizzata anche grazie all’illuminazione artistica curata da Tiziano La Marca, Marco Tumminelli e Marco Maira, oppure tramite internet attraverso il canale YouTube o la pagina Facebook dedicata.

Un progetto che è arrivato al suo quarto anno ed è realizzato esclusivamente con contributi di privati e aziende che credono nel territorio e in esso vogliono investire.

Non è ancora pronto il calendario degli artisti che si esibiranno perché il grande successo di pubblico – alcuni tramite i canali social hanno seguito anche dall’America – ha stimolato negli artisti la voglia di poter offrire il proprio contributo musicale alla kermesse.

“Ringraziamo tutti coloro i quali ci stanno sostenendo sia come spettatori sia come sponsor. In particolare DLF, Prima Quinta, Giemmeauto e Verde Amico– hanno commentato gli organizzatori -. A breve riusciremo a indicare le date delle performance e i luoghi nei quali si svolgeranno. Un particolare apprezzamento va alla Diocesi di Caltanissetta e ai parroci che apriranno le porte delle chiese a loro affidate per poter accogliere questi meravigliosi spettacoli”.

Natale in Rosa continuerà ad estendere il suo raggio d’azione uscendo fuori dal Centro Storico per aprirsi, anche quest’anno, al resto della città. Una scelta simbolica che vuole sottolineare come l’affetto di Caltanissetta e l’abbraccio tra i cittadini avvolge uno spazio sempre più grande.

E questo è soltanto l’inizio di una nuova avventura.