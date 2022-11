Caltanissetta, interrogazione di FdI: “Quali iniziative per sensibilizzare sulla problematica ambientale?”

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino per chiedere chiarimenti in merito al verde urbano e alla iniziative messe in atto o da attuare per il territorio anche alla luce della recente nomina dell’assessore alla Transizione ecologica “vocato alle problematiche ambientali”.

In particolare i consiglieri di Fratello d’Italia chiedono: “quanti alberi sono stati piantumati dall’inizio di questa legislatura (2019) in rapporto ai nati registrati in anagrafe del Comune di Caltanissetta ma anche di avere contezza di eventuali iniziative già calendarizzate a sostegno della problematica ambientale che non si riducano magari in sterili post sui social come spesso siamo abituati a vedere ma di una dignitosa campagna di

sensibilizzazione nelle scuole e tra i giovani cittadini”.

Una richiesta presentata all’indomani della “giornata mondiale dell’albero” e alla luce dell Legge n. 113 del 1992, che ha lo scopo di incrementare le aree verdi cittadine

e contrastare il disboscamento. I Comuni Italiani con la popolazione superiore ai

15.000 abitanti, seconso la normativa devono provvedere, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.