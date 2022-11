Caltanissetta: il Road Show #Risparmialacqua in città il 14 e 15 novembre

Ha riscosso un grandissimo successo con oltre 1.500 presenze tra studenti e cittadini la tappa in piazza Europa, a Enna, del ‘road show’ della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione #Risparmialacqua, voluta dalla Regione siciliana sull’uso consapevole delle risorse idriche. Ieri e oggi, dalla mattina presto fino al pomeriggio, ha sostato un truck all’interno del quale i giovani delle scuole hanno potuto fruire di tecnologia VR e schermi touch per ottenere ulteriori informazioni sul risparmio idrico e fare giochi a tema. La campagna è partita da Palermo lo scorso 13 ottobre, passando finora per Catania, Messina

Ragusa ed Enna: nelle principali piazze delle città siciliane sono state coinvolte migliaia di studenti e cittadini.

“Siamo molto entusiasti per questo grande successo che ha riscosso la nostra campagna ad Enna con un’affluenza di studenti e cittadini davvero straordinaria – dice Sabrina Gaeta, referente della organizzazione degli eventi relativi al progetto -. In due giorni abbiamo registrato il tutto esaurito oltre ogni aspettativa, anticipando anche l’apertura al mattino per cercare di soddisfare la grande richiesta di partecipazione da parte delle scolaresche e dei giovani, che sono sempre più sensibili e ricettivi a questo modello di campagne legate all’educazione civica e ambientale a tutela di un bene prezioso come l’acqua”. ‘Se mancherà l’Acqua sarà anche colpa nostra.

Non sprechiamola’ è lo slogan partito da alcune settimane per la massiccia campagna del progetto #Risparmialacqua, lanciato dal dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione siciliana e co-finanziato dall’Unione Europea con fondi Po Fesr 2014/2020.

Dopo la due giorni di Enna, sono previste le tappe del 14-15 novembre in corso Umberto a Caltanissetta, 17-18 novembre in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, 21-22 novembre in piazza Vittorio Emanuele a Trapani e, infine, 24-25 novembre nel parcheggio Sant’Antonio a Siracusa.