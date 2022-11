Caltanissetta, Gambino: “Il Natale si avvicina, ecco come prenotare gratuitamente le casette natalizie”

“Il Natale si avvicina e noi ci stiamo preparando al meglio!” Questo è l’annuncio del Sincaco di Caltanissetta Roberto Gambino ai propri concittadini.

Il programma non è stato ancora diffuso in modo dettagliato ma il primo cittadino assicura che “in cantiere ci sono già moltissime iniziative per regalare ai nisseni delle festività piene di allegria e gioia”.

Dall’8 dicembre fino all’8 gennaio a Caltanissetta tornerà il Villaggio di Natale e sul sito del Comune di Caltanissetta, fino al 3 dicembre, sarà possibile fare richiesta per l’affidamento gratuito delle Casette Natalizie.

Per presentare la domanda accedere al link shorturl.at/cqwDI