BOMPENSIERE. Entro il 21 novembre coloro i quali NON hanno ricevuto il rimborso del trasporto scolastico possono presentare domanda sulla scorta del nuovo regolamento per il rimborso per fascia di reddito oppure per accedere alla premialità per merito scolastico.

E’ stato pubblicato apposito avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Giusi Palumbo il lunedì e il mercoledì.