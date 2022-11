Arti Marziali: medaglia di bronzo per il nisseno Matteo Locascio al Campionato mondiale in Turchia

Dopo il successo dell’evento di Boxe Thai e Kickboxing “H24TOP Figth Night” si conclude anche questa esperienza intensissima dei mondiali ISKA in Turchia.

Il nisseno Matteo Locascio, a soli diciotto anni, esordisce nella categoria 70kg 1 serie e conquista immediatamente il terzo posto sul podio.

“Il livello era veramente pazzesco – ha commentato il suo istruttore della Dragon Gym, il Maestro Calogero Palmeri – ma Matteo si è presentato in gara con grande coraggio dato anche dalla sicurezza di essere pronto e non avere nulla di meno rispetto agli altri atleti. Per me questa medaglia ha lo stesso valore di quella d’oro perchè il nostro atleta ha investito in questa gara tutto ciò che poteva dare”.

Per il nisseno l’esperienza in Turchia è stata la sua prima tra i grandi, non soltanto a livello anagrafico ma anche come valore tecnico riuscendo a competere con avversari già pluri medagliati, con uno scenario a cui facevano parte più di 20 nazioni.

“Ringrazio la Dragon Gym per averci dato questa opportunità, i Tecnici della Nazionale che con molta attenzione e cura mi hanno seguito durante questa esperienza, la mia famiglia e i compagni di squadra, tutti loro ce mi hanno sempre sostenuto – ha concluso Matteo -. Siamo pronti per ritornare in casa e lavorare sodo per i prossimi impegni che saranno davvero effervescenti”.