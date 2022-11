Al “G.B.Hodierna” Mussomeli, il 25 Novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne.

MUSSOMELI – In occasione della ricorrenza della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” istituita dall’ONU il 17 dicembre 1999, l’I.I.S. “G.B. Hodierna” ha organizzato la due giorni “DONNE: IL DIRITTO DI CONTARE”. Il 25 novembre gli studenti hanno partecipato all’evento sportivo “Diamo un calcio alla violenza”, promosso dall’ASD Don Bosco in collaborazione con la scuola, sfidandosi in un torneo di calcetto presso la palestra comunale. All’ingresso è stata effettuata una raccolta di fondi che sono stati devoluti alla Casa Famiglia “Vanessa”, impegnata nel sostegno a minori in difficoltà. Giorno 26 presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto” la tematica della violenza di genere è stata approfondita con testimonianze, musica, immagini e riflessioni che hanno rappresentato un reale momento di crescita umana e culturale per i ragazzi. Significativo il contributo dato dal Capitano Tomaselli, dal Maresciallo Passarello e dall’Appuntato Caserta dell’Arma dei Carabinieri che hanno avuto di modo di far comprendere ai ragazzi l’importanza di denunciare tempestivamente eventuali fatti di violenza consentendo così alle forze dell’ordine di intervenire con fattivo sostegno al contrasto di tale fenomeno, anche alla luce della nuova normativa (c.d. Codice rosso). Inoltre, all’evento hanno preso parte l’Assessore all’Istruzione del Comune di Mussomeli Jessica Valenza, nonché i rappresentanti dell’Associazione BC Sicilia, del collettivo Amarena e della Casa Famiglia “Vanessa” i quali hanno evidenziato l’importanza di tali momenti di riflessione ricordando Monica Diliberto, cara alunna dell’Hodierna. Lo stesso giorno 26 anche gli studenti della sede di Campofranco hanno organizzato una giornata di riflessione scandito in tre momenti: elaborazione di cartelloni, proiezioni di video-testimonianze di donne vittime di violenze ed incontro dibattito con il sindaco, Rosario Nuara e gli assessori Alba Provenzano e Calogero Caltagirone. La scuola ha voluto fare sentire la propria voce per continuare a tenere alta l’attenzione su un fenomeno, purtroppo, in costante aumento e per fare riflettere sulla necessità di portare avanti una cultura del rispetto e della legalità. Tutto ciò in coerenza con quanto significativamente dichiarato dal Presidente Mattarella “…Un’azione efficace per sradicare la violenza contro le donne deve basarsi anzitutto sulla diffusione della prevenzione delle cause strutturali del fenomeno e su una cultura del rispetto che investa sulle generazioni più giovani, attraverso l’educazione all’eguaglianza, al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione”.