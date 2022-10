Sicilia, Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, 750 stipati nell’hotspot

Continuano gli sbarchi migranti a Lampedusa dove sono approdati, nelle scorse ore, in 104 a bordo di tre imbarcazioni. L’hotspot dell’isola e’ di nuovo in affanno con 748 ospiti a fronte di una capienza massima di 350. Sul primo mezzo, avvistato e soccorso a 6 miglia da capo Ponente, sono arrivati in 13, fra cui 5 donne.

Ai soccorritori hanno detto di provenire dalla Guinea. Sul secondo, soccorso dalla Guardia costiera, c’erano 36 persone. Fra loro due donne e tre minori di nazionalita’ siriana, marocchina ed egiziana. Sul terzo, infine, soccorso a 23 miglia dalla costa, viaggiavano 55 bengalesi, marocchini, egiziani e sudanesi. Ieri, con quattro barconi, sono arrivati sull’isola in 115.