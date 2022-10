Serie D. Matteo Vullo non è più l’allenatore della Sancataldese

Matteo Vullo non è più l’allenatore della Sancataldese. Lo ha reso noto la stessa società verdeamaranto tramite un comunicato. Nella nota diramata dalla società si legge: ” La Sancataldese Calcio comunica che da oggi mister Matteo Vullo non ricoprirà più l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La Società rivolge al tecnico il ringraziamento per il lavoro svolto, insieme all’auspicio delle migliori fortune umane e professionali”.

Dopo aver eliminato il Catania ai calci di rigore in Coppa Italia, la Sancataldese di Matteo Vullo è stata eliminata in Coppa, mentre in campionato, in 5 partite fin qui disputate, ne ha vinta una sola perdendo le altre quattro. Domenica scorsa i verdemaranto hanno perso 0-1 in casa con l’Acireale. Finora in campionato la Sancataldese ha sempre perso tra le mura amiche.

Quanto prima la società verdeamaranto renderà noto il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Matteo Vullo.