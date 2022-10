Papa Francesco: escludere i migranti è un gesto criminale

Nel giorno della canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini, il Santo Padre ha voluto ricordare i migranti: “E’ scandalosa la esclusione dei migranti – ha detto – anzi l’esclusione dei migranti e’ criminale, li fa morire davanti a noi. Cosi’ il Mediterraneo e’ il cimitero piu’ grande del mondo. L’esclusione dei migranti e’ schifosa, e’ peccaminosa, e’ criminale” ha tuonato Francesco.

Il Pontefice ha poi osservato: “Noi li escludiamo, li mandiamo via ai lager dove sono sfruttati e venduti come schiavi. Fratelli e sorelle oggi pensiamo ai nostri migranti, quelli che muoiono e quelli che sono capaci di entrare, li riceviamo come fratelli o li sfruttiamo? Lascio la domanda”.