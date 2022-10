ROMA (ITALPRESS) – “E’ una buona cosa”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, ospite della puntata di oggi di ‘Mezz’Ora in più’ su Raitre, commenta la disponibilità a dialogare con le parti sociali dichiarata dalla premier in pectore Giorgia Meloni. “Nessuna intenzione di fare una opposizione pregiudiziale” al prossimo governo, ha aggiunto Landini, per il quale “il giudizio sarà sul merito” dei provvedimenti che verranno messi in campo.

