La Sampdoria esonera Giampaolo, terzo cambio in A

GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria ha esonerato Marco Giampaolo. Fatale al tecnico blucerchiato la sconfitta casalinga contro il Monza (0-3). “Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club” recita una nota del club.

Dopo appena otto giornate sono già saltate tre panchine nella stagione 2022/2023: il club blucerchiato ha deciso di esonerare il tecnico a seguito della pesante sconfitta interna contro il Monza, che proprio venti giorni fa aveva esonerato Giovanni Stroppa affidando la panchina a Raffaele Palladino. In precedenza, era arrivato l’esonero di Sinisa Mihajlovic da parte del Bologna: il tecnico serbo ha pagato un avvio deludente, con tre pareggi e due sconfitte (contro Lazio e Milan) nelle prime cinque giornate. Al suo posto è stato ingaggiato Thiago Motta. Nella scorsa stagione furono in tutto 10 i cambi in panchina.

– foto LivePhotoSport –

