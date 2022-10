Italia,al circo trapezista cade durante un’esibizione: è ricoverata in prognosi riservata

E’ caduta mentre era impegnata in una esibizione al circo, allestito in viale dei Lilium a Terlizzi, in provincia di Bari. Una trapezista, una 24enne di nazionalita’ ucraina, ha perso l’equilibrio ed e’ caduta da alcuni metri durante lo spettacolo serale delle 20.15.

La donna e’ stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e trasportata, in codice rosso, al Policlinico di Bari.



Diverse le fratture riportate in piu’ parti del corpo. Al momento risulta ricoverata in prognosi riservata.

Lo spettacolo e’ stato sospeso, tra i volti sbigottiti dei presenti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per accertare eventuali responsabilita’.