Il 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone promette spettacolo

Sarà un’edizione da ricordare la ventesima del Rally di Caltanissetta, in programma il 22 e 23 ottobre non solo per il prestigioso anniversario, ma anche per l’interessante livello degli equipaggi iscritti che andranno a caccia degli ultimi punti disponibili per le classifiche della Coppa Italia 8^ zona e del Campionato Siciliano.

Da un lato la possibilità di staccare gli ultimi pass per la Finale della Coppa Italia in programma a Pico il 5 e 6 novembre, dall’altro l’ultima chance per scalare le classifiche della serie regionale, promossa dalla Delegazione Aci Sport Sicilia.

Il parterre dei protagonisti è davvero importante a cominciare dagli equipaggi della classe regina fra cui spiccano i vincitori della scorsa edizione, i beniamini di casa, Roberto Lombardo e Alessio Dario Spiteri che quest’anno avranno a disposizione la versione Evo della Skoda Fabia R5 per replicare il successo del 2021.

A sfidarli tutti con vetture dello stesso marchio boemo, ben quattro equipaggi di alto profilo. Nell’ordine: i campioni Turchi in carica Burak Cucurova e Burak Ackai, il mussomelese Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella, Tullio Luigi Versace e Simone Crosilla, nonché l’equipaggio composto dalla lady madonita Elisabetta Franchitta e Rosario Merendino. Sempre in gruppo R2NC, ma con una Peugeot 207 Super 2000 Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro, mentre particolare attenzione agli agrigentini Maurizio Mirabile e Calogero Calderone che saranno sulla bellissima Renault Allpine A 110 di gruppo RGT.

Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno con le Super 1600: Biagio Mingoia e Giovanni Lo Verme su una Fiat Punto, Giuseppe Gianfilippo coadiuvato alle note dall’esperto Sergio Raccuia e Carmelo Mattina con Ivan Rosato su Renault Clio.

Appassionante come sempre la sfida fra i giovani della classe Rally 4 dove desta particolare interesse il confronto palermitano fra Ernesto Riolo con alle note Maurizio Marin e Rosario Cannino con Giuseppe Buscemi, che sono in lotta per la Coppa di classe nel Campionato Siciliano. Di rilievo anche la partecipazione di Nazareno Pelliteri e Michele Lo Monaco con la Renault Clio di classe A7. Mirano anche alle piazze di vertice i protagonisti della classe A6: in particolare i nisseni Salvatore Lo Cascio con Michele Castelli e l’equipaggio composto dal mussomelese Salvatore Pio Scannella e dal madonita Francesco Galipò.

Sempre affollata la classe N2 dove, fra i piloti che sicuramente potranno essere protagonisti, figurano Giuseppe Scannella, Michele Spena ed Alessandro Marletta.

Al 20° Rally di Caltanissetta prenderanno parte anche 18 affascinanti auto storiche per definire le classifiche del Campionato Siciliano. Fra gli equipaggi più accreditati al via Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina su una Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento, mentre disporranno di un modello 911 Sc di 4° Raggruppamento della vettura di Stoccarda, Enzo Barcellona e Girolamo Catalano.

Sempre in 4° Raggruppamento tanta esperienza fra gli altri protagonisti con Gaspare Sollano e Pietro Alfano su Opel Manta 400, Fulvio Garajo e Vincenzo Giambertoni su Renault 5 Gt Turbo e ancora Quintino Gianfilippo e Davide Monteleone su Opel Kadett Gsi.