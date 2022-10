Governo: in corso al Colle l’incontro tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella

La leader di Fratelli d’Italia e premier indicata dal centrodestra, Giorgia Meloni, è arrivata al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’ha convocata per la formazione del nuovo Governo. Meloni è entrata nel Cortile d’onore a bordo della 500 bianca.

Riflettori accesi su tutti gli aspetti che riguardano la salita al Colle per l’incarico, compreso il look. Giorgia Meloni cambia non solo acconciatura -capelli sciolti e piastrati- ma anche scarpe: sempre decollété ma con tacco più alto, 12, dorato. Lo stile per il resto rimane invariato: tailleur blu e camicia di seta in tinta.

E c’è già chi accende le micce delle polemiche facendo notare lo “sguardo di traverso sopra la spalla di Giorgia Meloni che sembra mostrare una silenziosa perplessità comune”. E’ diventato virale sui social il video dell’occhiata tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini proprio nel momento in cui Giorgia Meloni parla alla stampa dopo il brevissimo colloquio della coalizione di centrodestra con il presidente della Repubblica.

Uno sguardo e una smorfia che sui social viene letto come il dover accettare una situazione non del tutto gradita. Infatti il tutto avviene proprio mentre la presidente del Consiglio in pectore spiegava di essere stata indicata dal centrodestra per formare il prossimo Governo.