Gli esperti dell’agenzia SEO: chi sono e che cosa fanno

La SEO comprende tutto quell’insieme di attività e strategie che hanno come obiettivo il buon posizionamento delle pagine web sui motori di ricerca. Oggi per molti, sia professionisti che aziende, è davvero importante avere un’ottima presenza online. Per fare questo, però, e ottenere maggiori risultati in termini di guadagni, bisogna avere la possibilità di affidarsi a dei partner di grande competenza, come gli esperti che si possono trovare all’interno di un’agenzia SEO. Infatti bisogna chiedersi cos’è un’agenzia SEO ed essere consapevoli di come i professionisti, gli specialisti, possono aiutare a sviluppare la propria presenza online.

Cosa fanno il consulente e l’analista SEO

Un’agenzia SEO di Milano come Parklab può essere definita come un partner ideale per seguire tutti coloro che hanno bisogno di sviluppare la propria presenza online. Infatti all’interno di un’agenzia di questo tipo lavorano il consulente e l’analista, entrambi occupandosi di SEO.

Il consulente SEO si occupa di seguire il cliente in tutte le fasi della strategia, supportandolo nella fase di ascolto, in quella dell’analisi degli obiettivi, trovando riscontro in tutti i vari momenti del progetto. Quindi il consulente SEO è anche quella persona che per sensibilità ed attitudini riesce a fare tutto questo.

L’analista fa parte sempre del team di un’agenzia SEO e si occupa di fare analisi sui risultati di ricerca del sito e su quelli dei competitor. È proprio affidata all’analista e allo strategist la funzione di individuare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza del sito di riferimento.

Poi si occupa di generare traffico in target e trovare quelle parole chiave che possono portare ad aumentare il traffico degli utenti per aumentare il numero dei potenziali clienti.

L’analista SEO conosce gli algoritmi di Google e sa usare delle tecniche specifiche per aiutare le pagine web a posizionarsi meglio nelle serp.

Il lavoro del copywriter SEO

Non basta soltanto l’analisi, ma è importante che un’agenzia SEO riesca a produrre anche dei contenuti di testo ottimizzati. Ed è proprio questo il compito che viene affidato al copywriter. È risaputo ormai come i motori di ricerca apprezzino i contenuti di qualità, che siano ben redatti tenendo conto dell’intento di ricerca.

Il copywriter si basa sulla possibilità di soddisfare le necessità dell’utente, perché è proprio il suo desiderio di ottenere risposte e informazioni che lo spinge a cercare su Google. Naturalmente ci sono anche delle tecniche importanti, come l’inserimento delle parole chiave principali e secondarie, specialmente quelle a coda lunga.

La funzione del web designer

Si deve sempre ricordare che un fattore importante è quello di garantire la user experience ottimale dell’utente che naviga su un sito web. In parte questo obiettivo è affidato al web designer. Infatti è proprio questa figura che si occupa di impaginare i contenuti su un sito grazie ad un CMS, come per esempio WordPress (per citare quello più conosciuto e utilizzato), oppure utilizzando il codice HTML.

Quando pensiamo al web design, non dobbiamo pensare soltanto semplicemente alla grafica del sito, ma dobbiamo fare riferimento alla grafica ottimizzata, in modo che il sito sia ben visibile anche dai dispositivi mobili, oggi molto utilizzati per navigare in rete.

La figura del link builder

L’ottimizzazione di un sito passa anche attraverso la creazione di link, sia interni che esterni. Per fare tutto questo c’è la figura del link builder, che opera con la SEO off site e on page, prevedendo anche la possibilità che il sito sia linkato da altri portali autorevoli e pertinenti.

Tutto ciò può garantire veramente una collaborazione importante fra tutte queste funzioni per aumentare il raggiungimento di risultati organici significativi. Affidandosi, quindi, ad un’agenzia SEO, si ha la possibilità di raggiungere un business più importante.