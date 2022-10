Covid: dieta sana e niente news ricetta per superare lo stress

Un’alimentazione sana ed equilibrata e l’abitudine di non seguire quotidianamente le notizie negative durante la pandemia da Covid-19 sembrano i fattori principali legati a una riduzione delle sensazioni di ansia e depressione durante la diffusione del contagio. Lo rivela uno studio, presentato durante la 35esima conferenza annuale dell’European College of Neuropsychopharmacology, condotto dagli scienziati dell’Institut d’investigacions Biome’diques August, in Spagna.

Il team, guidato da Joaquim Radua ha valutato i comportamenti che potrebbero aver portato benefici alla popolazione nel periodo di incertezza vissuto durante le ondate epidemiche di SARS-CoV-2. In particolare, i ricercatori hanno seguito 943 adulti per un anno, dei quali e’ stata valutata la frequenza di dieci comportamenti di coping selezionati. “I nostri risultati evidenziano l’aumento di ansia e depressione che sono scaturiti a seguito della pandemia – commenta Radua – gli organismi sanitari hanno raccomandato diversi accorgimenti per far fronte alle difficolta’, ma non erano stati condotti esami per varificare l’efficacia di questi metodi”.

Dopo un anno di monitoraggio, il gruppo di ricerca ha considerato i fattori che sembravano maggiormente associati a livelli superiori di benessere. Tra questi, gli esperti hanno evidenziato un’alimentazione sana ed equilibrata, lo svolgimento di attivita’ fisica, la possibilita’ di stare all’aperto e bere molta acqua, oltre a non leggere troppo spesso le notizie relative alla pandemia. D’altra parte, alcuni fattori considerati benefici, come rapportarsi con amici e parenti e avere un hobby, sembravano influenzare gli esiti di salute mentale in misura minore.

“Siamo rimasti sorpresi di questi risultati – commenta Radua – pensavamo che il contatto con il prossimo giocasse un ruolo piu’ importante nel ridurre ansia e depressione durante i periodi di stress”. “Questo studio – conclude Catherine Harmer, direttrice del Psychopharmacology and Emotional Research Lab – fornisce alcune informazioni importanti su quali comportamenti possono proteggere la nostra salute mentale durante i periodi di stress significativo. Sara’ necessario continuare le ricerche per verificare se le associazioni individuate sono causali, se l’adozione di determinati comportamenti causa un miglioramento dell’umore o viceversa