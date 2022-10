Caltanissetta, Salvatore Giammusso è il nuovo presidente dell’associazione Gesù Nazareno

Tempo di elezioni nell’associazione Gesù Nazareno. L’Assemblea dei soci ha provveduto a rinnovare il direttivo.

L’organo, in effetti, era scaduto nell’ottobre del 2020, ma a causa della pandemia dovuta al coronavirus COVID-19, l’Assemblea aveva deliberato di congelare le cariche sino a quando non fossero state riavviate normalmente le attività dell’Associazione.

Archiviata l’edizione 2022, svoltasi un po’ in sordina, tenuto conto che sino a qualche giorno prima della domenica delle palme 2022, vigeva ancora lo stato di emergenza, si è proceduto ora alle elezioni.

Luciano Giordano, 82 anni, di cui circa trenta di ininterrotta Presidenza lascia, per sua espressa richiesta, la carica. L’assemblea, nel ringraziarlo per il compito svolto, come socio e come Presidente, si è augurata di poterlo avere ancora vicino nell’organizzazione della festa di Gesù Nazareno e lo ha nominato Presidente onorario dell’Associazione.

I soci presenti, Luciano Giordano, Salvatore Giammusso, Michele Guagenti, Michele Cortese, Giuseppe Lacagnina, Francesco Comparato, Salvatore Miraglia, Michelangelo Lo Vetere, Filippo Palermo, Michele Bellomo e Antonio Di Marco, Roberto D’Agostino e Davide Giammusso, che avevano rilasciato delega, hanno all’unanimità eletto, per acclamazione, presidente, Salvatore Giammusso, già vice presidente sin dal 2010 e consiglieri, Michelangelo Lo Vetere e Michele Cortese, quest’ultimo con l’incarico di Segretario-Tesoriere.

Il nuovo direttivo, con la speciale collaborazione del Presidente onorario Luciano Giordano, durerà in carica sino ad ottobre del 2027.

Il nuovo Direttivo ha ringraziato l’Assemblea e si è augurato che l’Associazione nei prossimi anni possa crescere avvicinando anche altre persone che sentano viva e forte la devozione per Gesù Nazareno.