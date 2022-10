Accordo Telepass-Itas Mutua per offrire nuovi servizi in mobilità

TRENTO (ITALPRESS) – Itas Mutua, la più antica compagnia assicurativa italiana con oltre 200 anni di storia, e Telepass, società leader in Italia nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano, hanno raggiunto un importante accordo strategico per offrire servizi innovativi ai propri reciproci e potenziali clienti. In un settore, quello della mobilità, dove i clienti dimostrano sempre maggiori esigenze di connessione, intermodalità, servizi smart e attenzione alla sostenibilità, Itas Mutua metterà gratuitamente a disposizione dei propri soci assicurati l’ecosistema digitale dei servizi per la mobilità di Telepass, a cominciare dal dispositivo per l’accesso al telepedaggio. Al contempo, Telepass proporrà attraverso la propria piattaforma insurtech alcuni specifici prodotti assicurativi sviluppati da Itas e creati appositamente per essere fruiti in mobilità. Tra le polizze acquistabili direttamente dagli oltre 7 milioni di clienti Telepass vi saranno prodotti di “instant insurance” legati, ad esempio, alle attività sportive come lo sci alpino, per il quale è scattato l’obbligo assicurativo dallo scorso 1° gennaio 2022. Telepass, infatti, dal 2019 è entrata nel settore degli sport invernali attraverso la commercializzazione del proprio skipass che consente, senza preventive code alle casse, l’accesso ad oltre 40 comprensori sciistici in tutta Italia. Grazie alla vasta rete di intermediari sul territorio, Itas offrirà dunque gratuitamente l’abbonamento a Telepass ai propri soci assicurati quale segno distintivo nell’intero mercato assicurativo: a cominciare dai servizi legati all’auto – come il pagamento del pedaggio autostradale, i parcheggi, le strisce blu e i traghetti – per poi allargarsi, nell’arco di un anno, alla totalità dell’offerta per la mobilità quotidiana, come la sharing mobility, i treni, i taxi e il trasporto pubblico locale. “Siamo davvero entusiasti che Telepass abbia scelto Itas come partner assicurativo” – commenta l’Amministratore delegato e Direttore generale di Itas Alessandro Molinari -. Questa collaborazione diventa per noi strategica poichè ci permette di offrire gratuitamente ai nostri soci assicurati nuovi servizi di utilità quotidiana integrativi all’assicurazione auto. L’accordo non solo rappresenta una valorizzazione in chiave nazionale del nostro brand, ma spinge la nostra Compagnia in un futuro in cui le coperture assicurative dovranno essere sempre più integrate con servizi a uso giornaliero per i clienti. La compenetrazione tra l’innovazione digitale, i servizi in mobilità e la fondamentale consulenza della nostra rete di agenti rappresenta il mix giusto per garantire il miglior servizio possibile, non solo ai nostri oltre 800 mila soci, ma anche alla vasta platea di clienti Telepass che presto, sono convinto, potranno apprezzare la serietà e la protezione che la nostra Compagnia garantisce da 200 anni sul territorio italiano, sapendo unire tradizione, modernità e continua ricerca dell’innovazione”. “Abbiamo una storia preziosa di partnership alle spalle che ci ha permesso di crescere e di generare valore per i clienti creando un ecosistema integrato e sempre più completo di servizi per la mobilità urbana ed extraurbana” afferma Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass. “Nell’ultimo anno, abbiamo registrato un sempre maggiore interesse del mondo assicurativo per il settore della mobilità, di cui siamo da sempre leader e di cui siamo diventati un caso di studio per la prestigiosa università statunitense di Harvard. In questo contesto, la partnership con Itas rappresenta un esempio virtuoso con il quale si dimostra come sia possibile creare innovazione di prodotto e di servizio quando si uniscono competenze provenienti da settori differenti. Questa strategica partnership, si aggiunge alle altre già siglate negli ultimi anni con realtà di cui condividiamo la visione e la missione, consentendoci al contempo di proseguire il nostro percorso per facilitare sempre di più la vita delle persone in movimento”. (ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Telepass