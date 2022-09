Serie D. La Sancataldese a caccia dei primi punti in campionato contro il Cittanova Calcio

Turno di campionato infrasettimanale per la Sancataldese che oggi affronta fuori casa il Cittanova Calcio. Un match che arriva dopo la sconfitta casalinga 1-2 patita dai verdemaranto all’esordio contro il Città di Sant’Agata. Un match che in casa verdeamaranto rappresenta l’occasione giusta per lasciarsi alle spalle la sconfitta patita all’esordio in campionato e provare a conquistare i primi punti stagionali.

Per la gara odierna (calcio d’inizio alle ore 15), il tecnico della Sancataldese Matteo Vullo ha convocato i portieri Dolenti e Lacagnina; i difensori Apostolos, Brumat, Castiglia, Di Marco, Garzia, Lo Porto, Maltese, Messina, Oppizzi; i centrocampisti Baglione, Calabrese, Cutrona, Galfano, Giuliana, Taormina e Treppiedi; gli attaccanti D’Agostino, Mastrosimone, Torregrossa e Zerbo.

Intanto, in casa Sancataldese la campagna abbonamenti chiude i battenti. La società comunica agli abbonati che le tessere abbonamento definitive verranno consegnate a partire da oggi mercoledì 28 Settembre presso La Tabaccheria Menna, in Corso Vittorio Emanuele 13, San Cataldo. Per ottenere la tessera abbonamento sarà necessario portare la card del “pre-abbonamento” che sarà sostituita con la card ufficiale.