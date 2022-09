Noleggio a lungo termine, le migliori offerte di Settembre 2022

Il noleggio a lungo termine presenta diverse offerte. In questo mese di settembre 2022 le concessionarie sono sempre più propense a proporre contratti NLT (Noleggio Lungo Termine) a prezzi spesso vantaggiosi rispetto al listino tradizionale.

Un buon servizio di NLT, come quello offerto da Finrent, è sicuramente una valida alternativa all’acquisto di un’automobile.

A differenza dell’acquisto, noleggiando a lungo termine un veicolo a quattro ruote, si ha la possibilità di usufruire del canone all inclusive, che comprende previo pagamento di un determinato importo mensile, il bollo, la polizza RC, l’assistenza stradale e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Noleggio a lungo termine settembre 2022: quali sono le offerte di questo mese

Di seguito elenchiamo 6 migliori offerte di noleggio a lungo termine valide per il mese di settembre 2022 (salvo esaurimento scorte). Ogni veicolo presenta delle caratteristiche differente, qualcuno viene concesso previo anticipo di denaro, altri ancora senza nessun anticipo.

Le vetture che possono essere locate senza anticipo prevedono un lieve aumento del canone mensile (avendo sempre a disposizione tutti quei servizi elencati in precedenza).

Noleggio a lungo termine Canone mensile Caratteristiche del canone Lancia Ypsilon 1.0 70CV M.H. 189€ (IVA esclusa) 48 Mesi – KM Totali: 60.000 – Anticipo: € 2.500,00 i.e. Fiat 500X 1.3 M.Jet 95CV 354,81€ (IVA esclusa) 36 Mesi – KM Totali: 45.000 (senza anticipo) Fiat Panda 1.0 70CV M.H. City Life 272,50€ (IVA esclusa) 48 Mesi – KM Totali: 80.000 (senza anticipo) Alfa Romeo Stelvio 2.2 TD AT8 190CV Q4 Super Business 500,56€ (IVA esclusa) 36 Mesi – KM Totali: 105.000 – Anticipo €12.000 i.e Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel 130CV TCT6 Super 546,66€ (IVA esclusa) 36 Mesi – KM Totali: 30.000 (senza anticipo) Jeep Compass 1.6 Multijet 130CV 2WD Limited 299€ (IVA esclusa) 36 Mesi – KM Totali: 30.000 – Anticipo €5000 i.e

I prezzi e le offerte presentate in questa lista, sono in riferimento al momento in cui scriviamo. Suggeriamo di effettuare una valutazione razionale, facendo i calcoli sulla reale convenienza soggettiva del contratto di NLT.

Generalmente un noleggio a lungo termine è conveniente quando si percorrono almeno 15.000 chilometri all’anno. Pur optando per una macchina con minori costi di manutenzione, maggiore è il suo utilizzo, più elevato sarà il prezzo per riuscirla a mantenere.

Una cosa è certa, il contratto di NLT garantisce dei prezzi fissi e trasparenti. Ciò vuol dire che sia durante che al termine del contratto, non vi è nessuna sorpresa economica. È sempre possibile sapere quanto si spende onde evitare spiacevoli imprevisti o conseguenze di indebitamento che generano soltanto danni critici economici.

Caratteristiche del noleggio a lungo termine da conoscere prima di firmare

Un contratto di noleggio a lungo termine può variare da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 60. È giusto premettere che si tratta di condizioni contrattuali che potrebbero variare in base alla policy della società di autonoleggio.

Per questo motivo suggeriamo in qualsiasi caso di informarsi anticipatamente sulla durata minima e massima della locazione, sui chilometri inclusi, sul prezzo (con e senza anticipo) e tutti i modelli proposti dalla compagnia di autonoleggio.

Tali fattori sono gli stessi che potrebbero determinare il costo del canone mensile all inclusive. Soprattutto il numero di chilometri, i servizi inclusi, il modello di automobile, la durata annuale e soprattutto, se è previsto o meno un anticipo di denaro.

Come abbiamo accennato in precedenza, se si volesse optare per l’opzione “nessun anticipo”, sarebbe possibile farlo pur essendo coscienti di vedersi aumentare sensibilmente il canone mensile.

Un limite – se così possiamo dire – del noleggio a lungo termine, è il limite dei chilometri. Difficilmente una società di autonoleggio concede un contratto con km illimitati. Anzi, nel mondo della locazione è praticamente impossibile.

Qualora si sforassero i km consentiti, come riporterebbe il contratto, la società addebiterà un costo aggiuntivo su ogni chilometro percorso in più a quanto accordato. Il prezzo “punitivo”, dipende da quello stabilito dalla compagnia.

Al contrario del leasing, il noleggio a lungo termine al termine del contratto non prevede nessuna maxi rata finale. 15 Giorni prima dalla scadenza del contratto, la società invierà un perito per assicurarsi che il veicolo sia integro o comunque le cui condizioni siano le stesse rispetto alla consegna.

Se così non fosse, il perito si preoccuperà di sottoscrivere i nuovi danni o eventuali malfunzionamenti, in modo tale che la società di autonoleggio possa quantificare l’importo da addebitare al cliente a fine contratto.

È opportuno a tal proposito, accertarsi che la società sia seria, professionale e trasparente. Noleggiare una macchina – seppur sia semplice e comodo – richiede sempre dei requisiti preliminari, in primis decretare la solidità e serietà di una impresa.