Il noleggio auto come non lo avevi mai visto

Si parla spesso di noleggio auto, soprattutto da quando la formula a lungo termine ha aperto le porte ai privati, ma ciò su cui è importante soffermarsi è la reale convenienza di questa formula che, a moltissime persone, permette di beneficiare di un risparmio considerevole in termini di tempo e di denaro.

Per avere un’idea sommaria di quanto affermiamo, per esempio, puoi guardare tu stesso l’offerta dell’azienda Gocar auto noleggio e trarre le tue conclusioni. In pratica ti basta confrontare le proposte che trovi online con le tue necessità e comprendere se conviene o meno.

Conviene per tutti? Dipende da cosa cerchi

Non possiamo dire se il noleggio a lungo termine sia generalmente più conveniente di altre formule, poiché questo è determinato principalmente dalle proprie esigenze. Per molte persone questa possibilità permette di risparmiare in modo significativo sui vari costi e le spese che un autoveicolo comporta. Molto dipende, come detto, dalle necessità personali e di mobilità e, soprattutto, dal tipo di pacchetto di noleggio di tuo interesse rispetto al modello di veicolo scelto.

In ogni caso il noleggio a lungo termine è spesso la formula prediletta da chi non ha troppo tempo da dedicare alla gestione dell’auto, ovvero alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione delle spese obbligatorie come RC auto, bollo, revisione e così via. Difatti il primo vero vantaggio di questa formula risiede nel canone omni-comprensivo nel quale rientrano tutti i costi sopra menzionati di cui si occupa la società di noleggio.

Usi l’auto come se fosse tua

Questo significa che usi l’auto come se fosse tua senza sobbarcarti degli oneri derivanti dalla proprietà del veicolo. Si tratta di una duplice convenienza, sia in termini di tempo che in termini fiscali perché, se ci pensi bene, portare l’auto dal meccanico, prendere appuntamento per la revisione e confrontare le polizze sono tutte attività che ci portano via molto tempo e denaro. Con l’auto a noleggio non devi più preoccuparti di tutto ciò perché lo farà la società di noleggio al posto tuo, secondo quanto avrai stabilito nel contratto che hai stipulato.

Offerte di noleggio su misura

Un altro vantaggio del noleggio auto a lungo termine risiede nella possibilità di personalizzare l’offerta, scegliendo veicolo, optional, servizi e formule di pagamento. Puoi optare per i veicoli in pronta consegna senza rata iniziale o valutare le offerte di auto green per risparmiare ulteriormente sui costi di carburante.

Avrai sempre a disposizione un consulente che individuerà la formula più adatta in base alla media dei tuoi spostamenti, alla città in cui vivi e al tuo stile di vita. Se rappresenti un’azienda o sei un libero professionista, inoltre, puoi beneficiare di interessanti detrazioni che, tra l’altro, sono in parte previste anche per i cittadini privati, anche se in formule differenti.

Insomma il noleggio è un nuovo modo di guardare la mobilità che prende spunto dai principi della sharing economy secondo cui, per l’appunto, il valore di un bene non risiede soltanto nella proprietà ma nel suo utilizzo a condizioni ottimali e vantaggiose.