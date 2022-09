Come scegliere l’hotel a Rimini

Rimini è una delle località turistiche più celebri e belle della Romagna. Con alle spalle una fama storica legata anche a figure artistiche che qui sono nate – tra cui Federico Fellini – è scelta ogni anno da tantissime persone di ogni età. Quando si parla di contesti in cui alloggiare, gli alberghi sono indubbiamente le soluzioni preferite. Gli hotel a Rimini sono tantissimi – la vocazione turistica della Riviera Romagnola è uno dei suoi motori economici più importanti se non il più importante in assoluto – e, per questo, può essere difficile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Vediamo assieme nelle prossime righe i consigli migliori da seguire per non sbagliare.

Per chi è la vacanza in hotel?

Il primo criterio da considerare quando ci si trova a scegliere un hotel a Rimini è la risposta alla domanda “Per chi è la vacanza in hotel?”. Se si viaggia con dei bambini, magari molto piccoli, la scelta giusta è il family hotel. Tipologia di albergo di cui la città romagnola – e la Riviera in generale – è piena, si contraddistingue, come dice il nome stesso, per la proposta di diversi servizi adatti alla famiglia. Dal baby club fino alla possibilità di richiedere pappe preparate in maniera specifica per i primi periodi post svezzamento, la scelta è davvero ampia. In alcuni casi, i family hotel sono alberghi contraddistinti dalla presenza di camere a tema dedicate a favole o ad ambienti naturali (p.e. la foresta).

Nei casi in cui, invece, si parte in coppia, può essere utile scegliere un hotel child free – questa tendenza turistica è sempre più diffusa in tutto il mondo – o, se si ama la vita notturna, un albergo in prossimità delle più importanti discoteche della città.

La zona perfetta

Quando ci si chiede come scegliere un hotel a Rimini, è naturale farsi domande anche in merito alla zona migliore per l’albergo. La città romagnola offre diverse scelte. Una delle più gettonate è senza dubbio Marina Centro. Questo quartiere della città felliniana, come tradisce anche il suo nome, si trova in prossimità del centro. Inoltre, è poco lontano dal porto, una zona dove è bello fare una passeggiata o andare a mangiare il pesce la sera.

Alloggiare in un hotel a Rimini Marina Centro è la scelta giusta anche nel caso poco fa ricordato, ossia quello dei turisti che amano la movida.

Dove è meglio cercare l’hotel se, invece, si viaggia con la famiglia? In questo caso, tra i punti di riferimento migliori c’è la zona di Rivabella. Quest’area della città è particolarmente raccomandata anche quando si ha intenzione di scoprire i lati più belli della meravigliosa tradizione gastronomica romagnola.

Quando si parla degli hotel a Rimini Rivabella, un cenno deve essere dedicato a chi viaggia per motivi di lavoro. Questo quartiere, infatti, si trova poco lontano dal polo fieristico cittadino. Se ci si muove per motivi di business ma si ha comunque intenzione di non perdersi il lato più godereccio della Romagna, cercare un hotel nella zona sopra ricordata è un’ottima idea.

La zona di Bellariva si presta a diverse tipologie di esigenze. Viene consigliata sia alle famiglie che sono alla ricerca di un hotel tranquillo dove trascorrere la vacanza con i bimbi sia a chi, invece, ama la vita notturna tipica della Riviera.

Frazione caratterizzata dalla presenza di una spiaggia lunga 1 km, è particolarmente congeniale anche nei casi in cui si ha intenzione di visitare Riccione, altra perla della Riviera Romagnola.

Concludiamo con un cenno a Rivazzurra, frazione di Rimini considerata il non plus ultra per chi deve scegliere un family hotel e ha la necessità di trascorrere una vacanza confortevole con bambini molto piccoli. Si tratta di un’area perfetta anche per chi vuole scoprire i vicini parchi divertimenti (p.e. Fiabilandia).