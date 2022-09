Caltanissetta, comitati di quartiere pronti alla mobilitazione: “Vogliamo strade sicure”

I Comitati di quartiere (Mangialasagne, La spia-Santuzza, Santa Barbara e Gibil Gabib), hanno incontrato l’amministrazione Comunale questa mattina a Palazzo del Carmine.

Alla riunione erano presenti Sindaco Roberto Gambino e dall’Assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone per discutere dell’ammodernamento dell’arteria viaria per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro ma per il finanziamento mancano le firme del Ministero alle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze.

“Abbiamo evidenziato – hanno spiegato i referenti dei comitati – che per i Cittadini non è più possibile (nell’attesa che lo stanziamento diventi finanziamento) mantenere la zona abbandonata a sè stessa e nell’incuria più totale; la stessa ormai pericolosissima per buche, avvallamenti, strettoie causate dall’invasione della vegetazione spontanea, mancanza di segnaletica adeguata e via discorrendo… necessita urgenti interventi a salvaguardia dell’incolumità pubblica e del codice della strada anche e soprattutto in vista dell’imminente stagione autunnale e invernale che potrebbe arrecare ancor più situazioni di disagio e di pericolo per sé e per gli altri.

L’Amministrazione Comunale ha preso l’impegno di eseguire nell’immediatezza accertamenti di ufficio per l’esecuzione di interventi urgentissimi per la sicurezza stradale e vigilanza nonché di pressare l’Anas affinchè quest’ultima si adoperi ad avviare i cantieri per l’ammodernamento totale.

Lo stato indecoroso della strada comunale s’ummenzionata sarebbe da attribuire alla totale assenza di manutenzione un’ordinaria da parte degli enti preposti, opera di pulizia con relativo scerbamento, manutenzione ordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale per segnalare avvallamenti, buche e strettoie provocate dalle vegetazione che invade la carreggiata rese ancor più pericolose per il transito di mezzi superiori le 20t, come autobus di linea e camion con stazza superiore le 20t, in contrasto con il divieto che vige sulla strada in questione. Il tutto in totale contrasto con il codice della strada.

Confidiamo – hanno concluso – nell’impegno assunto e sperando che tali discorsi si trasformino in fatti concreti, i Comitati di quartiere si dichiarano comunque pronti alla mobilitazione qualora il finanziamento per l’ammodernamento totale dell’arteria dovesse subire ulteriori ritardi.