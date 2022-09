Calcio a 5 serie C2. L’Atletico Nissa Futsal batte 2-4 il Pedara all’esordio in campionato

A Pedara, nel match d’esordio del campionato di serie C/2 di calcio a 5, l’Atletico Nissa Futsal del presidente Salvatore Messina e del vice presidente Massimo Scribani ha battuto 2-4 il Pedara. Decisiva la tripletta di capitan Anzalone e la rete di Longi.

Un successo meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime trame di gioco riuscendo a vincere un match non semplice contro un avversario parecchio agguerrito contro il quale la squadra di Costa ha dovuto dare il meglio per conquistare il successo. In ogni caso, una vittoria storica per il roster allenato da mister Costa, in quanto si tratta del primo successo nel campionato di Serie C/2.