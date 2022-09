Bagnaia conquista la pole position al Gp d’Aragon

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia ottiene la pole position nella classe regina al Gran Premio di Aragon. Nelle qualifiche sul circuito spagnolo, il pilota torinese della Ducati firma il miglior tempo e il record della pista ottenendo il crono di 1’46″069. Dietro di lui ci sono il compagno di squadra Jack Miller ed Enea Bastianini del team Gresini. Quarto posto per Aleix Espargaro (Aprilia) in Q2, precedendo la Pramac di Johann Zarco e il leader del Mondiale con la Yamaha, Fabio Quartararo. Settimo e in terza fila Marco Bezzecchi. Fuori già nel Q1 il rientrante Marc Marquez (Honda) che domani scatterà dalla tredicesima casella in gara.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).