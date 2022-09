Arredi ospedalieri: come sceglierli e dove acquistarli

La scelta degli arredi ospedalieri è un’attività che offre varie complicanze; questo perché si tratta di mobilio che deve necessariamente possedere specifiche caratteristiche. Alcune di tipo tecnico, che riguardano la praticità di utilizzo quotidiano, altre invece inerenti alla possibilità di trasmettere nei pazienti un senso di comfort e di tranquillità, in modo tale che il tempo trascorso all’interno di una struttura sanitaria risulti più piacevole e meno ansiogeno.

Scegliere i mobili “giusti”

Poter avere a disposizione i mobili “giusti”, quelli più adatti all’utilizzo nei diversi ambienti sanitari presenti in una clinica o in un ospedale significa quindi tenere conto di tante e diverse caratteristiche, a partire ovviamente dalla praticità e dalla necessità di avere a disposizione l’accessorio, il mobile e l’oggetto più adatto allo svolgimento di specifici compiti. Sarà quindi necessario poter avere a disposizione un’ampia gamma di mobili, che vanno dal classico letto di ospedale ai lettini per le visite, dai carrelli per medicazioni e terapie fino a vassoi per il pranzo, tavoli e contenitori vari. Tantissimi mobili che svolgono funzioni ben precise, da considerare al momento della scelta. Le aziende che offrono arredi ospedalieri in genere tendono a proporre cataloghi molto ampi, in modo da rispondere a tutte queste specifiche esigenze.

Materiali e qualità costruttiva

Oltre alle caratteristiche tecniche e specifiche, gli arredi per gli ospedali necessitano anche di una migliore qualità costruttiva rispetto agli arredi civili, perché l’uso è più intensivo e perché è necessario che siano prodotti con materiali facili da igienizzare e pulire con grande frequenza. Stiamo quindi parlando di mobili robusti e resistenti, che presentano tutte le caratteristiche necessarie per l’utilizzo corretto e adatto a un nosocomio, prodotti con materiali che rendono possibile pulirli con appositi prodotti chimici.

Il comfort in ospedale

Spesso purtroppo gli ospedali risultano asettici e con arredi che offrono caratteristiche essenzialmente tecniche. In realtà quando si scelgono arredi ospedalieri di qualità è importante anche che questi possano offrire ai pazienti una sensazione di comfort e di piacevolezza, in modo tale che la camera di ospedale possa essere vissuta con minore ansia e maggiore tranquillità. A priori del design, è fondamentale che questi siano in grado di offrire il massimo del comfort, elemento essenziale se si tiene conto del fatto che coloro a cui sono destinati sono soggetti spesso in stato di sofferenza.

L’importanza del fornitore giusto

Oltre a scegliere in maniera adeguata gli arredi ospedalieri è essenziale anche reperire un fornitore che possa offrire una vasta gamma di prodotti e un’assistenza sempre attiva e pronta a risolvere eventuali dubbi o problemi. Oggi fortunatamente internet ci viene in aiuto in questo ambito, proponendo fornitori di arredi e materiale tecnico ospedaliero di qualsiasi genere, è quindi possibile valutare interi cataloghi direttamente in rete, in tutta semplicità. Oltre a questo, è possibile ottenere anche assistenza in caso di guasto o rottura, o anche per un consiglio diretto da parte di esperti del settore.