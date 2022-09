Alluvione Marche, Reale Foundation e Aicr Onlus in aiuto delle comunità

TORINO (ITALPRESS) – Di fronte alla gravità del fenomeno meteorologico che ha investito la regione Marche, Reale Foundation scende in campo insieme all’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione (AICR) per sostenere le famiglie residenti nei comuni maggiormente colpiti: Casini di Ostra, Barbara, Sassoferrato e Cantiano. Per far fronte ai danni causati dall’alluvione Reale Foundation, la Fondazione Corporate di Reale Group, e AICR Onlus hanno acquistato attrezzatura – badili, idropulitrici, carriole, guanti, – che sarà donata al Dipartimento della Protezione Civile e Sicurezza Regionale.

“Solo attraverso una rete di partnership virtuosa possiamo fornire un aiuto rapido e concreto ai territori nei quali operiamo – ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Group – Siamo orgogliosi di poter collaborare con l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione e il Dipartimento della Protezione Civile e Sicurezza Regionale, per aiutare le persone in difficoltà nelle Marche”.

“La generosità di Reale Foundation ci ha subito trovato come sempre pronti al suo fianco – ha dichiarato Marcello Segre, presidente Associazione Italiana Cuore e Rianimazione – abbiamo attivato subito un canale per inviare le diverse attrezzature utili per spostare fango, detriti ed effettuare le pulizie di case e cortili. In queste giornate nelle quali siamo impegnati ad organizzare grazie a Reale Foundation la Giornata Mondiale per il Cuore in tutta Italia, ci è sembrato doveroso pensare alle famiglie marchigiane colpite dall’alluvione con gesti concreti in loro aiuto”.

-foto ufficio stampa Reale Mutua-