4 hobby fai-da-te da provare a casa

Quando i momenti liberi da trascorrere in casa risultano noiosi e sembrano non finire mai, si può dedicare parte del tempo libero ad attività ricreative. Molto consigliate per distrarsi e spesso liberare la mente sono quelle manuali, prevalentemente quelle non troppo impegnative, da svolgere nella comodità della propria casa e che permettano di migliorare col tempo. Di seguito saranno esposti alcuni hobby, perfetti per chi vuole iniziare a fare qualcosa di produttivo nel proprio tempo libero, sia per sé che per eventuali persone destinatarie del frutto del proprio lavoro.

1. Dipingere

Uno degli hobby più diffusi è la pittura. Per cominciare, infatti, non occorre moltissimo materiale, ma solo tanta voglia di mettersi in gioco, è molto rilassante e allontana lo stress. Per i principianti è consigliabile iniziare con la tempera, gli acrilici o con gli acquerelli: i colori acrilici sono ideali per la facilità di stesura su ogni materiale e per i tempi velocissimi di asciugatura, è possibile coprire facilmente uno sbaglio e il risultato ha un aspetto da subito incoraggiante; i colori a tempera sono anch’essi praticamente adatti a tutti gli stili e i materiali di base, l’importante è che il supporto sia sgrassato o poroso, sono un po’ più lenti nell’asciugatura, ma la profondità del colore è maggiore; per scegliere l’acquerello più adatto, invece, è bene prima capire dove si andrà a dipingere. Esistono, infatti, gli acquerelli a secco, in tubetto e liquidi: ogni tipologia è adatta alla tecnica di pittura preferita e alla tipologia di carta o tessuto su cui si andrà a dipingere. Il margine di apprendimento e di miglioramento è ampissimo con ognuna di queste tecniche. Per quanto riguarda il soggetto da rappresentare, invece, chi è alle prime armi può iniziare dipingendo un oggetto concreto, come magari arredi di casa o elementi della natura. In alternativa, si può optare per la pittura astratta, una soluzione ideale per incentivare la creatività e la fantasia.

2. Modellismo

Un altro hobby da svolgere in casa è il modellismo. Si tratta di un hobby adatto a chiunque voglia dedicarsi a un lavoro di attenzione e concentrazione. Requisiti fondamentali sono: tanta pazienza, una certa quantità di tempo e un posto in cui poter conservare il modellino durante le fasi dell’assemblaggio. Per cominciare, chi si avvicina per la prima volta a questo hobby può acquistare dei kit, che includono tutto il necessario per la realizzazione di edifici, automobili, aeroplani e così via. In questo modo non occorre molto materiale extra rispetto a quello presente nel set. Col tempo e con la pazienza, i miglioramenti saranno notevoli e, passo dopo passo, aumentando il proprio bagaglio di conoscenze e materiali, si riusciranno a creare modelli in miniatura particolari e personalizzati.

3. Decoupage

Se l’originalità e la creatività non mancano, una delle attività hobbistiche più consigliate è sicuramente il decoupage. Si tratta di una particolare tecnica decorativa che, tramite alcuni passaggi di ornamento e abbellimento, riesce a donare unicità e personalità a un oggetto prima poco personale e monotono. Alcuni strumenti indispensabili per iniziare l’attività, possono essere: colla vinilica o colla specialistica per decoupage, pennelli di varie dimensioni, forbici e, per ricoprire l’oggetto, ritagli di giornali, riviste, fotografie o carte specifiche per questo hobby. Inoltre, possono servire altri materiali per decorare la superficie, come per esempio sassolini, conchiglie, trasferibili, fantasie floreali, brillantini e altro ancora.

4. Il lavoro a maglia

Una buona idea per combattere la noia è quella di dedicarsi alla “Knitting art”. Meglio noto come lavoro a maglia, si tratta di un hobby da svolgere in casa semplice e rilassante. Per iniziare, le attrezzature basilari sono semplici e molto facili da reperire: ferri da maglia e lana. In base a quello che si vuole realizzare, che siano cappelli, guanti, sciarpe, maglioni, esistono diverse tipologie di gomitoli di lana: tra le più utilizzate vi sono quella acrilica, di alpaca e merinos. Il vantaggio di questo hobby è quello di creare, per sé o per altri, oggetti non solo caratterizzati da un bell’aspetto, ma anche di grande utilità e sempre m