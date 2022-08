Sicilia, Elezioni. Stefania Craxi: “Felice di essere candidata nella terra culla della civiltà”

“Sono felice ed emozionata per avere accolto la proposta di rappresentare la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale di Gela che abbraccia 65 comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta per il Senato e, al contempo, di concorrere sotto le insegne di Forza Italia in Lombardia”.

Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama. “E’ una candidatura in due realta’ strategiche del nostro Paese, realta’ a cui sono profondamente legata per storia e impegno.- aggiunge – Soprattutto e’ un grande onore spendermi per la Sicilia, la terra in cui si ritrovano le radici della mia famiglia, l’isola che mi e’ cara e con la quale i legami sono antichi, rafforzatisi negli anni del mio impegno istituzionale, al servizio delle necessita’ piccole e grandi, delle tante istanze provenienti dal territorio, e per la quale ho combattuto numerose battaglie di liberta’. Non a caso sono, tra l’altro, cittadina onoraria di San Fratello e di Mazara del Vallo, e ne vado profondamente orgogliosa”.

“La Sicilia – prosegue Craxi – e’ culla della nostra civilta’, un ponte sul Mediterraneo crocevia dei destini del mondo, una terra cui la storia e la geografia hanno assegnato nel corso dei secoli un ruolo di assoluto rilievo”